花蓮青年住宅買氣慘 傅崐萁拿教育基金週轉

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（左二）今前往青年住宅現場關心工程，希望顧問單位找出增加買氣辦法。（記者王錦義攝）

2018-10-29 13:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁任內推出7棟809戶青年住宅，但截至目前買氣慘淡，當初很多中簽的人都觀望，僅二成住戶付訂，縣府只收到1600多萬訂金，導致住宅專戶現金流量不足，縣府財政處發現，傅任內從保管專戶（支付採購、廠商等）、地方教育發展基金及統籌分配款調借4億元支應，目前已付出近2億元，代理縣長蔡碧仲今前往現場關心工程，希望顧問單位找出增加買氣辦法。

蔡碧仲說，青年住宅下訂率僅二成，約167戶繳交訂金，目前A、B、C三棟已經快蓋好，合計403戶，還有一堆空戶的預定者都還找不到在哪裡，當初花了2800萬的廣告費，吸引4000人來抽籤，中簽700人，500人退訂，未來還有406戶等著興建，「如果商品真的很好，怎麼沒人買？」，縣府是不是應該要督促顧問公司，來針對商品做檢討，找出為什麼民眾不買的原因，是因為坪數16坪太小？安心住宅變成不安心住宅？

「苦不能苦孩子、窮不能窮教育」，蔡碧仲說，之前縣府是拿教育基金、統籌分配款的錢來調借支應青年住宅工程款，如果以後鄉鎮市公所的補助款發不出來，廠商收不到錢，這樣縣府要怎麼經營下去？所以今天是來檢討為什麼賣的不好，未來有什麼機會調整，像是加大坪數，提供其他坪數的選擇等等，都要請顧問公司檢討。

地方教育發展基金是從學校的學雜費、推廣教育、場地租借、捐贈等等收入，主要用途是在做教育支出，依據《公庫法》縣府可向專戶基金調款，不過事後需要把費用歸還專戶。

蔡碧仲說，如果花蓮鄉親知道是從教育基金去週轉，拿教育基金去付青年住宅的工程款，鄉親可以接受嘛？營造廠商一味施工建造，沒考慮最後可能蓋出20億賣不出的住宅，形成縣府財政黑洞，花蓮縣並不富有，有幾個20億可以這樣花，希望相關單位可以好好思考，珍惜公帑。