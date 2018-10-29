邱議瑩控遭獵巫式攻擊 許淑華批：她夠蠢

國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選總部發言人許淑華（右），指邱議瑩是陳其邁的競選總幹事之一，陳就邱不當言論，應給社會一個交代。（記者謝介裕攝）

2018-10-29 13:34

〔記者謝介裕／南投報導〕針對民進黨立委邱議瑩的「老婆陪韓國瑜睡」的陪睡言論，今日韓國瑜競選總部發言人立委許淑華提出反擊，指邱形容自己被獵巫式攻擊，並非她是女性或是綠營，而是她「夠蠢」，且蠢到難以用言語形容，更是民進黨中行徑最惹議的，不但將整個民進黨拖下去，如今不當言論也將女性賠上去，既然邱是民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總幹事之一，陳其邁就應針對是否認同邱的言論?出面向社會大眾說清楚、講明白。

許淑華今日上午11時許，在國民黨南投縣黨部召開記者會，針對邱議瑩所言：「韓國瑜在他所謂的姐妹後援會裡頭，提供1000個工作機會就親一下、1萬個工作機會就陪他睡覺，站在台上拍手叫好的都是女性，何時高雄招商要用陪睡來完成?」。

許淑華說，如果女性覺得她被污衊或不舒服的話，她一定會提出反抗，但當天在台上許多的女性都是哈哈大笑，顯然大家都覺得是玩笑話，韓國瑜最重要的訴求應是要與高雄市民一起拼觀光、產業、招商等等，難道邱議瑩不知?並不客氣表示，只有一個思想非常齷齷的人才會把事情意淫成非常骯髒的畫面，讓人難以苟同﹗

隨後，許淑華話鋒一轉表示，陳其邁陣營不斷影射韓背後有中國影子介入，但卻又拿不出證據，也涉及抹黑造謠，也希望陳其邁能一併出面說清楚，並給予社會、選民一個交代。

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