中市府設全球智慧機械發展中心 帶動產業升級吸引人才資金挹注

2018-10-29 13:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府積極掌握產業智慧化趨勢，成立「全球智慧機械發展中心」，經發局長呂曜志今日表示，串聯法人、學校及企業，培育智慧機械專業人才，帶動產業升級，吸引資金及人才挹注，打造台中成為國際級「智慧機械之都」。

呂曜志在市政會議專案報告指出，「全球智慧機械發展中心」藉由設置智慧製造試營運場域、智慧製造大學聯盟、AI與智慧製造創新學院及智慧製造服務團等4大功能，推動智慧製造一條龍服務，帶動中小企業技術成長。

他又說，主要在於串聯法人、學校、企業吸引人才，產生現金流及技術流，結合台中龐大的精密機械聚落，創造產官學研4方平台，培育跨領域人才，透由政府補助資源，讓智慧機械產業真正鏈結在地，讓智慧製造能永續經營發展。

呂曜志表示，發展中心將協助SI（系統整合）業者提升智慧製造規劃能力、協助設備供應商從單機到整廠輸出及擴大製造業導入智慧機械化等，提升台灣製造業附加價值，滿足多樣化未來生產樣貌，鏈結國際。

台中過去4年積極招商，成效顯著，累積投資超過9000億元，全台第一，更吸引法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司等5大全球企業進駐試營運場域，導入世界級技術，加上台中完善的產業聚落，將帶動企業技術提升。

會議主席、副市長林依瑩說，經發局要多協助具發展潛力的微中小企業進入資本市場，並加強鏈結勞工局摘星計畫，協助創業者永續經營。教育局則應規劃在各小學國高中自造、創客教育中心融入智慧機械相關課程，引領學生銜接產業。