回應垃圾袋降價 新北新聞稿和侯友宜臉書內容竟雷同

針對民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出垃圾袋降價政見，新北市環保局長劉和然（中）批評蘇貞昌沒有環保觀念。（記者賴筱桐攝）

2018-10-29 13:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出垃圾袋降價政見，新北市政府環保局今天召開記者會，批評蘇貞昌的喊價式政策，缺乏環保觀念，但記者發現，環保局的新聞稿其中一段，竟和侯友宜昨天臉書貼文內容雷同，難道是「英雄所見略同」？

環保局新聞稿指出，專用垃圾袋最重要的精神，是「製造多少垃圾，就付多少處理費」，從一個小小的專用垃圾袋就完全暴露蘇老縣長對「環保價值」完全沒有概念，心中只剩「選舉」。

環保局表示，這種不經專業計算所推的喊價式政策，說得都很容易，因為都是花納稅義務人的錢，「難道花別人的錢，一點都不手軟，就是蘇老縣長你的慣性做法嗎？」如此作為不僅民脂民膏就這樣被用掉，連帶財務也會產生排擠作用，甚至債留子孫，同時這也與當前人民所關注的環保公平正義背道而馳；城市治理應有理性而全面的政策評估，這才是地方首長有擔當的表現！

對比昨天侯友宜臉書貼文最後一段，「免費的福利政策，用說的很容易，因為那都是花别人的錢，花納稅義務人的錢，但是民脂民膏就這樣被用掉了，連帶財務發生了排擠，甚至債留子孫。城市的治理，要有理性全面的政策評估，才是地方首長有無擔當的表現。」兩邊內容幾乎如出一轍。

環保局長劉和然表示，新北市2010年12月實施垃圾費隨袋徵收後，垃圾量大幅下降，從2008年平均2500公噸，降至2010年的1400公噸，垃圾袋的費用是垃圾處理費，並非不能降，而是要經過成本計算，新北市垃圾處理費率從2012年9月由每公升0.42元調降為0.4元，是經過成本計算後做出的決策，蘇貞昌直接喊出降價口號，已違背垃圾費隨袋徵收的初衷。