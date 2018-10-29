選舉年才有加碼塗氟 議員批把長者健康當籌碼

2018-10-29 13:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員李坤城、何博文今天召開記者會，質疑新北市政府基於選舉考量，今年將長者「護齒月」自動延長為「護齒季」，並加碼提供免費塗氟，形同政策買票，把長者健康當政治籌碼。衛生局回應，今年將長者健檢的塗氟項目延伸至「護齒季」，與選舉無關。

「選舉年到了、蘇貞昌說了，新北市府終於想起來要照顧長者！」何博文指出，配合年底選舉，市府今年主動加碼參加長者健檢可免費塗氟護齒，後來為因應蘇貞昌8月底提出假牙補助政策，市府9月19日結合「長春護齒月」，加碼開放免費塗氟，不限定健檢、擴大適用院所，考量11月選舉，更將原本到10月底的「護齒月」自動延長「護齒季」。

何博文提及，從健檢新增免費項目、開放護齒月免費塗氟、護齒「月變季」自動延長，護齒月從往年贈品1隻25元牙刷升級為一案250元塗氟，都是加碼政策，形同政策買票，令人質疑「往年都沒有、獨獨選舉年有？」、「選舉年的市民卡幸福？」

李坤城表示，市府挹注資源投入選戰，違反行政中立，更聯手國民黨新北市長候選人侯友宜陣營大打抹黑戰，試圖用「塗氟」和蘇貞昌「假牙」政見打對台，但塗氟護齒、假牙補助針對不同需求長者群，朱立倫和侯友宜刻意混淆，抹黑蘇貞昌「反對塗氟」。

李坤城說明，塗氟是預防保健，假牙補助是針對已經沒有牙齒的長者補救，使長者順利咀嚼進食，幫助食物消化吸收，但朱、侯二人將塗氟、假牙分化成對立面，逼民眾二選一。

衛生局長林奇宏解釋，衛生局每年10月推動「長春固齒月」活動，市府並未編列相關預算，全都是醫療院所自發性加入，自行吸收掛號費成本，今年則把原本2月起實施的長者健檢政策，加碼免費塗氟項目，市府補助醫療院所每人250元塗氟費用，為了增加民眾方便性，再把塗氟措施延伸至「顧齒季」，開放全市200多家牙科診所適用，政策無任何選舉考量。