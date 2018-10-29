總統肯定生命線服務 是台灣人心靈的急救站

2018-10-29 12:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午接見「社團法人國際生命線台灣總會」理監事及工作人員，說明政府全力強化社會安全體系的政策與成果，並肯定生命線是台灣人心靈的急救站，對國人情緒健康的安定，有極大的貢獻。

總統致詞時表示，生命線的服務在台灣，至今已經是第49年，將近半個世紀的時間。這半世紀以來，生命線提供的24小時不間斷的電話輔導，可以說是台灣人心靈的急救站，也是最即時的避風港。

總統說，這麼多年來，生命線一共累積了400萬通以上的電話服務，每年將近接了17萬通的電話。這也表示，生命線服務了數以萬計的台灣人民，在這些求助者最低潮、最脆弱的時候，給予最需要的支持與安慰，更給予重新站起來的勇氣，對國人情緒健康的安定，有極大的貢獻；她要藉此機會，向生命線夥伴們表達由衷的感謝和肯定。

總統指出，生命線是整個社會安全網當中，相當重要的第一道防線。很多悲劇的發生，常常源自於疏離、孤立的個人，不被納進任何網絡當中，有困難的時候，也往往是求助無門。要解決這個問題，社會安全網的強化，絕對是刻不容緩的工作。政府已經從很多不同的面向，全力強化我們的社會安全體系。

總統說明，自殺的防治是目前政府推行的重要任務之一。透過開辦安心專線，以及成立全國自殺防治中心，一個全國性的自殺通報關懷系統，已經建立起來。現在這個機制可以做到即時介入、評估、轉介，以及第三者通報等重要的自殺防治工作。透過主動進行關懷訪視服務，有效的預防再自殺的情況發生。

總統進一步指出，不論是「長照2.0」，社會住宅的推動，準幼托公共化，甚至是年金改革，都是要讓我們的社會安全體系能夠越來越完備。除了資源的充足，也更需要維持心理上的健康，這更是政府和民間共同要來努力的事情。

最後，總統表示，透過生命線的運作，還有很多各種形式的諮商和支持服務，我們可以打造一個積極互助的社會網絡。讓所有公民都能夠相互支持、彼此同理，不再讓任何一個人落單，就可以減低悲劇的發生。她也期待和大家一起繼續努力。