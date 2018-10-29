印尼獅航墜機189人生死未卜 初查無台灣旅客

印尼獅航傳墜機，外交初查無台灣旅客。（法新社）

2018-10-29 12:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼獅航（Lion Air）JT610航班預定上午從雅加達飛往邦加島，起飛後墜毀，已知機上共有189人。媒體報導初查無台灣旅客在該班機上，外交部今天對此表示，我駐印尼代表處正透過多方管道聯繫中，截至目前為止未有具體說明。

印尼獅航（Lion Air）JT610號航班於今天上午7時餘自雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta）起飛，預計飛往邦加檳港（Pangkalpinang），但該班機在起飛13分鐘後失聯。印尼國家搜救總署發言人拉提夫（Yusuf Latif）證實該航班已墜毀在加拉璜（Karawang）區域。

媒體報導指出，初步查證無台灣旅客。

外交部則表示，我駐印尼代表處於獲悉此一訊息後，即透過多方管道聯繫印尼相關部門及航空公司，以掌握最新情形及有無我國人搭乘該航班。惟鑒於印尼民航部門及航空公司，目前仍在設法瞭解班機失聯原因及搜尋飛機下落，在今天上午11時30分前尚未提供具體說明。

外交部強調，駐處將續與印方相關部門及該航空公司保持密切聯繫，以隨時掌握本案後續發展及有無國人涉及其中。