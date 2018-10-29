南市府自訴妨害名譽 陳致曉反擊控市府誣告

2018-10-29 12:38

〔記者劉婉君／台南報導〕反台南鐵路東移全線自救聯合會會長陳致曉日前投書媒體，指控台南市政府與建商合謀圖利，市府今天發新聞稿表示，為了捍衛行政尊嚴，已於上週五自訴陳致曉妨害名譽，並要求在4大報全國版頭版版頭下方，刊登1日的道歉啟事。同時也不排除對惡意散播、連結不實訊息者採取法律行動。

陳致曉回應，市府告錯對象，應該告的是跟他講的無黨籍市長候選人林義豐，如果市府願意，他還可以提供更多講話這些事的人，歡迎市府提告，這樣就可以把證據攤在陽光下檢視。

陳致曉強調，他一向主張與南市府在公共議題進行理性討論，但市府卻一再拒絕，如今以訴訟方式企圖使異議公民噤聲，他非常不以為然，也準備找律師討論對市府提出誣告或妨礙名譽的訴訟。

市府表示，陳致曉日前以「台南恐將淪兩大建商集團禁臠」為題投書媒體，指稱在與市長候選人林義豐會面時，取得市府與建商合謀圖利的黑幕，對此，林義豐已在受訪時澄清，表示陳致曉確實有拜訪他，但所提出的案子並沒有確切的證據，將對陳致曉保留法律追訴權。

市府指出，陳致曉的多項質疑中，包括萬國皮箱案、美術館、南紡夢時代、飛雁新村、容積率限縮等議題，都屬於台南市重大建設，歷嚴格審查機制，陳致曉為打擊市府團隊，指鹿為馬，並以土地正義之名，包裝個人主觀情緒，傷害市民對市府同仁的信賴。