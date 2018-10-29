70期動土典禮 民進黨候選人看好高雄駁「老窮說」

2018-10-29 12:25

〔記者黃建華／高雄報導〕選舉將近，充斥各種選舉語言，包括「高雄又老又窮」、「高雄沒年輕人、沒商機」等。對此，民進黨市議員候選人許乃文今出席「高雄市地政局第70期市地重劃工程動土典禮」表示，以前鎮小港未來的開發來看，他相當看好高雄，並駁斥高雄老窮之說。

前鎮小港市議員候選人許乃文今日與代理市長許立明出席「高雄市地政局第70期市地重劃工程動土典禮」時表示，座落前鎮的亞洲新灣區在前市長陳菊的擘劃下，已為前鎮區打下了成為高雄蛋黃區的基礎。區內的「亞灣智匯城」，將作為新興產業的企業總部、研發中心、產學基地與金融商業區。

許乃文更指出，區內205兵工廠徵收後所釋出的土地，未來他會努力爭取規劃兼具滯洪功能的生態森林公園。也就是未來前鎮小港將有一座兼具生態森林功能的「產、學、研、商」的新興產業基地。

許乃文說，不只他看好高雄、看好前鎮小港。亞洲新灣區內大地主之一中石化，在今年三月底表示已確定不出售土地，理由在於中石化非常看好轉型後的高雄房地產市場前景。尤其是亞洲新灣區，認為該區是永續發展與提供長期穩定現金流量的平台。因此將自行開發，並擴建住宅與利用現有資源進行招商。

許乃文最後表示，以台北角度看台灣，每個縣市都老窮。高雄20年來的改變，只有深耕高雄的人才看得見。高雄的潛力必須精心規劃才能得以發揮，一個空降高雄一年又沒有用心提出政策規劃的人，實在沒有資格說三道四。