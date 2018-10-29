延續歐巴尼精神 台義越簽署醫藥合作MOU

台灣卡羅歐巴尼協會、義大利卡羅歐巴尼協會今與越南Stella藥廠簽署三方合作MOU，該藥廠未來將免費提供合作計畫所需的學名藥品。（記者呂伊萱攝）

2018-10-29 12:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕今年適逢SARS疫情15週年，也是發現SARS病毒的義大利籍醫師卡羅歐巴尼（Carlo Urbani）逝世15週年。延續歐巴尼醫師的大愛精神，台灣卡羅歐巴尼協會、義大利卡羅歐巴尼協會今與越南Stella藥廠簽署三方合作MOU，該藥廠未來將免費提供合作計畫所需的學名藥品。

台灣歐巴尼協會今天在立院舉行歐巴尼英文版傳記《Doctor Without Borders》新書發表會，同時發布今年度「歐巴尼獎」得獎人，並與越南Stella藥廠代表王舜睦及義大利卡羅歐巴尼協會會長Tommaso Urbani簽署三方合作MOU。歐巴尼醫師的家人均出席記者會。

國策顧問紀政受邀出席觀禮，致詞時哽咽分享說，閱讀《Doctor Without Borders》令她非常感動，推薦每個家庭都應該擁有並閱讀這本書，因為書中充滿了歐巴尼醫師對世界的愛，「任何鐵血的人都會受到感動」。紀政也說，台灣曾經是受人幫忙的角色，現在可以發揮力量，而台灣歐巴尼協會理事長莊振澤的心願，就是延續歐巴尼精神，到越南蓋一所醫院，紀政也希望此心願有天能成真。

「歐巴尼獎」得獎人曲怡靜與石品薇也出席活動。曲怡靜專研獸醫領域流行病學，曾參加馬紹爾等邦交國的醫療志工活動，在當地施行義診；石品薇則是公衛專業出身，期許自己透過專業將醫療帶給更多人，延續歐巴尼醫師無畏無私、知行合一、面對急難當機立斷的精神，讓世界變得更美好。該獎項明年將邀請副總統陳建仁合併頒發雙年度獎項。

另，台灣卡羅歐巴尼協會、義大利卡羅歐巴尼協會今也與越南最大藥廠Stella簽署三方合作MOU，未來三年內，該藥廠將免費提供台義越醫療合作計畫所需的學名藥品。

義大利駐台代表蕭國君今天亦出席觀禮。蕭國君致詞時說，歐巴尼是在台灣最知名的義大利人之一，也因在SARS疫情中的貢獻與付出受到許多台灣人敬重。蕭國君說，台義越今天簽署的MOU是相當具體的方式，能夠紀念歐巴尼醫師的工作，也使義大利、越南和台灣促進公衛合作，相信能產生許多正向影響。