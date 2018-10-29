質疑韓國瑜反年改又笑高雄負債？基進黨高市議員提三問

基進黨高市議員候選人陳信諭（中），對韓國瑜財政說法提出三問（記者王榮祥攝）

2018-10-29 11:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨高市議員候選人陳信諭，質疑國民黨高雄市長候選人韓國瑜、對高雄舉債的政治解讀造成市民錯誤認知，強烈批判韓國瑜反年改、卻又嘲笑高雄負債，兩者邏輯根本對立，今提出三個問題，要求韓國瑜向市民說明白。

陳信諭指出，陳庚金先前說過能撈就撈、能混就混，其實最開始來自韓國瑜，且陳庚金說出這驚世名言時，韓國瑜也在旁頻頻點頭讚聲、表示贊同，第一個想問韓國瑜，會不會以能撈就撈、能混就混、坐視台灣財政破產的態度，來拖垮高雄市政？

陳信諭分析，國民年金是社會保險的重要制度與環節，也是基於照顧全體台灣人民，所建構出來的社會安全網，因此如何改革舊制年金制度，關乎整體台灣社會是否能持續健全發展，呼籲韓國瑜不要阻礙台灣走向健全財政！

第二問，韓國瑜是否會學柯P變相補助18％、徒增地方財務預算討好特定族群？

陳信諭認為，這是中央財政，和地方有什麼關係？柯文哲在年金改革上路後，於今年七月推出「加強照護關懷退休人員方案」，變相補助受年金改革影響的族群，預計將耗費一億六千多萬的預算，想問韓國瑜你會不會「依樣畫葫蘆」徒增地方財務預算、討好支持你的特定族群？

第三問，韓國瑜是否會舉債支持18%，又債留高雄青年？

陳信諭說，長期以台北觀點對高雄財政指指點點、說三道四的韓國瑜，根本不了解高雄之所以舉債背後、重北輕南的統籌分配結構和脈絡！更不了解針對年金問題在現行撫卹法下，地方政府不僅還需負擔沈重的18%利息，更不能將預算彈性使用而必須全數挹注回中央的退撫基金，如果韓國瑜上台，是否會再舉債支持18%，加重高雄市的財政負擔與打臉自己的政見？

韓國瑜陣營則表示，尊重每位議員候選人的立場與解讀。