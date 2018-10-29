向韓國瑜看齊 高思博要讓台南子弟不再北漂

2018-10-29 12:01

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜喊出「讓北漂的高雄人回家」，國民黨台南巿長候選人高思博也向韓國瑜看齊。高思博今天表示，將與韓國瑜展開「南高合作，雙城雙贏」計畫，提高廠商投資意願與城市競爭力，創造南台灣發財圈，讓每個北漂的子弟都可以回到家鄉就業、創業。

高思博表示，這關鍵在於台南必須提出新的工作機會、與好的創業環境，他承諾就任市長後，將設置台南科學園區溪北分區、汽車零件及螺絲螺帽3個產業園區、創造10萬個工作機會與1000億元的經濟產值，讓年輕人不必再離鄉背景到台北去討生活。

高思博指出，這需要具有前瞻眼光與國際視野，加上執政團隊的縝密規劃與強力執行力，才能在激烈的城巿競爭中，開拓出新的出路、新的發展。

高思博陣營說，國民黨擅長拚經濟，新北巿的執政成果就是一個很好的例子。高思博認為，要增加就業機會，台南科學園區是重點，目前南科向南延伸至高雄路竹，可以進一步向北延伸，打造北金三角，帶動溪北地區發展。南科溪北分區，估計可以增加2萬個就業機會。

此外，台南有許多全國知名的汽車零件廠，高思博表示，要開闢一個500公頃的汽車零件工業園區，讓汽車零件廠在台南深根、壯大，創造5萬個工作機會；另外台南的螺絲、螺帽產業也是一大強項，可以開闢螺絲、螺帽園區，又可再增加3萬個工作機會。估計可以產生1000億元的產值跟商機。