用帆布做水土保持？綠委控：林姿妙兒女礦場害淹水、賺不義財

民進黨團記者會，控訴宜蘭縣長候選人林姿妙濫墾山坡地。（記者方賓照攝）

2018-10-29 11:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委陳亭妃今舉行記者會，指控國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的兒子林宜弘、女兒林羿伶，在宜蘭經營益興礦業股份有限公司，不僅礦業租用地位於地質脆弱的保安林內，還曾連續兩年因違反「森林法」、「水土保持法」遭裁罰，僅用帆布充當水土保護措施。陳亭妃表示，礦場下游是白米溪，若淤積颱風來時恐造成淹水，林姿妙應出面說清楚，「難道你的兒子你就要包庇嗎？」

林姿妙日前回應，子女的益興礦業無任何不法情事，相關指控皆為政治操作。

不過，陳亭妃今公布礦場的空拍影片，指過去宜蘭蘇澳遇到颱風淹水，就是因為白米溪淤積，宜蘭縣政府和林務局要去了解清楚。

民進黨莊瑞雄也說，有點良心的人，都會告誡自己的子女，這種沒良心的錢不要賺。

媒體日前報導，林姿妙兒女從2008年起長期經營礦業公司，益興礦業位於羅東蘇澳鎮西南邊的山頭、白米河上游處，在2017年曾未經林務局羅東管理處同意，擅自使用租地範圍外的國有土地施作工程，非法興修便捷道路，違反「森林法」第9條第1項第3款規定，遭林務局裁罰12萬元。隔年4月，林宜弘因違反「水土保持法」，未依核定的水土保持計畫書施作，導致施工道路土石崩落掩蓋緩衝帶，被宜蘭縣政府裁罰6萬元罰鍰。