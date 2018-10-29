侯友宜站台「新莊媽祖婆」承諾促新莊都市更新

2018-10-29 11:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天至新莊老街，為黨籍新北市議員黃林玲玲成立競選總部站台，侯友宜承諾，自己和黃林玲玲會改變新莊老街，未來會更快、更積極地做好新莊的都市計畫、都市更新，這也是大家深深的期待，表示緊鄰新莊第一公有市場的老街就是自己的家，承諾「我要改變、我會跟他一起改變。」

黃林玲玲也送給篤信關公的侯友宜關公布偶，侯友宜說，宣布參選的第一天就是來新莊老街向武聖爺報告，自己從新莊老街出發，開始人生第一場選舉，新莊老街旁邊是菜市場、一旁拜媽祖，回到老街就像回到自己嘉義朴子的老家。

擔任侯友宜新莊後援會長的親民黨籍立委李鴻鈞，助講時更提日前地方抗議的到丹鳳的殯葬園區，表示《殯葬管理條例》24條修法通過，丹鳳才能規劃殯葬管理園區，需要立法院、內政部同意，更拿出1641號公文，強調「連署提案修法的都是民進黨立委」， 點名提案的是綠委趙天麟和呂孫綾，表示民進黨為了選舉把白的抹成黑的，看不下去，強調法案「是我們擋下來的」。

位於新莊丹鳳的殯葬特區成選舉話題，民進黨新北市長候選人蘇貞昌曾批評新北市政府，竟將新莊第一公墓規劃殯葬特區，新北市政府則澄清只是要規劃第一公墓部分土地並遷葬，興建第二生命紀念館。