力挺邱議瑩 姚文智：就是韓國瑜在鬼扯 沒必要道歉

力挺邱議瑩，姚文智（圖）指韓國瑜在鬼扯。（姚文智辦公室堤共）

2018-10-29 11:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨立委邱議瑩日前在道明中學群組中發言指，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」發言截圖在網路上流傳，邱今早向道明中學校友道歉。民進黨台北市長候選人姚文智今早接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時指出，他不認為邱議瑩需要道歉，這次選舉充斥中國的五毛黨介入，民進黨在選舉關頭應該要硬起來。

廣播節目《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻提到，她周末去香港，許多人傳訊息給她看到國民黨在高雄的新聞，似乎國民黨與民進黨選情緊繃，頗有藍綠對決氛圍，姚文智說，這不容易評估，他認為民進黨不需要這麼擔心，像韓國瑜現象不要忌憚，他也向民進黨高雄市長候選人陳其邁喊話，不用擔心。

姚文智表示，他昨天看到邱議瑩為了一個LINE的道歉，他覺得沒必要，那個就是韓國瑜在鬼扯，這樣的候選人不譴責，邱不過是轉述他（指韓）的說法。

姚文智還說，這些裡面充斥著五毛黨，如果我們國安單位認為現在這個選舉，中國的力量不斷介入，五毛黨在背後操作網路聲量或是滲透媒體，應該把它講出來，民進黨在這個最後關頭要硬起來。