「會做事連線」找台北、宜蘭候選人？ 蘇貞昌：若有都配合

2018-10-29 11:21

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天晚間與新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦同台舉辦晚會，會場擠進許多民眾力挺。媒體詢問未來是否鄰近的台北、宜蘭候選人同台，蘇貞昌受訪時說，現在接近投票，不管黨中央和自己舉辦的活動也很多，如果有外縣市或全國造勢都會配合。

蘇貞昌也說，要看訴求的點，也會跟相關性結合，以昨天晚會為例主打「會做事連線」，3位現任市長做了4年，真的選對人、會做事，改變一座城市，這場連線也讓全國、新北市民看見，新北一定會改變。