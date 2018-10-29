接見亞洲台灣客家聯合總會訪問團 蔡英文：努力推廣台灣客家文化

2018-10-29 11:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「亞洲台灣客家聯合總會」訪問團，說明政府目前推動之客家政策，並表示，政府會全力支持海外客家幹部，將引以為傲的台灣客家文化，努力推廣出去。

蔡英文致詞時首先歡迎訪問團回來台灣，她很高興能與大家見面，聽聽他們平常在亞洲各地發展的心得。「亞洲台灣客家聯合總會」的幹部平常在海外，總是發揮客家人「忠義傳家」的精神，與政府的駐外館處合作，為台灣的國際地位發聲，也積極參與許多重要交流活動，相當感謝。

總統提到，過去2年多，政府延續客家先進們長期努力的成果，修改了《客家基本法》、成立全國性的「講客廣播電台」，不但賦予客語「國家語言」地位，也要在教育中、在生活中的各個層面，促進客語傳承與發展。

總統指出，除了重視語言與文化，政府也積極做建設、拚經濟。訪問團前幾天在桃竹苗的行程，應該有看到「浪漫台三線」的計畫，正在一一整建在地客家景點，也有越來越多優秀的年輕人返鄉來發展產業。

總統進一步說明，客庄產業的復興還會透過「客家三六九」來實現。三是浪漫台三線，六是高屏地區重塑的「靚靚六堆」，九則是東台灣花東縱谷的「幸福台九線」。我們要把全台客庄的觀光和產業能量串連起來，一起推廣到國際舞台。

總統說，現在來台灣的國際旅客越來越多，連續2年突破1000萬人次，創下歷史新高。其中日本、南韓、新南向國家的旅客都大幅度增加。「我們一定要介紹給他們的文化，就是台灣的客家文化」。

總統指出，訪團中許多客家先進長期在新南向政策的目標國－東協與南亞國家發展。她很期待大家一起把握新興市場、新政策帶來的機會，不論是經貿投資、人才交流或是文化活動、觀光旅遊，都能建立更多連結、開拓更多成果。