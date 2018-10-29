巴西新總統二月曾訪台 中國跳腳譴責「冒犯主權」

波索納羅（右二）今年與兒子、幕僚們訪問台灣。 （取自波索納羅官網）

2018-10-29 13:20

首次上稿 11:23

更新時間 13:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕巴西於當地時間28日舉行總統大選第二輪投票，有「巴西川普」之稱的右派自由社會黨籍候選人的波索納羅（Jair Bolsonaro）獲得55.13%有效票，確定當選巴西總統，我政府表達致賀。波索納羅友台斥中，今年3月曾訪問台灣；台灣行也激怒中國，發函譴責巴西「冒犯中國主權和領土完整」。

巴西於當地時間週日舉行總統選舉第二輪投票，依據巴西最高選舉法院已公布的99.99%開票結果，波索納羅（Jair Bolsonaro）獲得55.13%有效票，確定當選巴西第38任總統。

波索納羅競選期間經常嚴厲批評中國，因此有「巴西川普」之稱。波索納羅一再警告「中國人不是在巴西買東西，而是正在買下巴西」。波索納羅今年啟動競選後，3月以眾議員身分率團訪問台灣，是巴西1970年代根據「一中政策」承認北京後，第一位訪問台灣的巴西總統候選人。

波索納羅社群頻道也發布「台灣行」的影音記錄，根據影片可看到波索納羅拜訪經濟部、教育部、台北市南湖國小、台科大等單位，參觀與3D列印和虛擬實境技術相關企業，和在台灣的巴西社群會面，也接受外交部次長劉德立款宴。

外交部今天對此表示，波索納羅率團實地考察我國經貿、科技及教育等各項發展現況，對我國國情及社經發展有更進一步的認識，有助未來雙方的合作及交流。我政府也已於第一時間透過駐處向波索納羅總統當選人表達祝賀之意。

中國駐巴西大使館當時發函譴責指出，波索納羅訪台「冒犯中國主權和領土完整」。外電報導上週也指出，波索納羅友台斥中的態度讓中國憂慮，並急欲拉攏，中國駐巴西外交人員最近數週兩度會見波索納羅的最高幕僚，強調兩國合作關係。

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