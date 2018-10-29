侯友宜稱戲棚下站久是你的 蘇貞昌批已上舞台8年

對於侯友宜的戲棚說，蘇貞昌認為觀念離譜，以新竹市長、基隆市長、桃園市長才在舞台上4年，卻改變很多，因為選對人、會做事，就真的改變了城市。（記者邱書昱攝）

2018-10-29 11:03

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜日前在活動上說，如果好好做事的話，那戲棚下站久是你的；對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌對於此番言論有意見，他認為侯講出的觀念很糟糕，「他是在舞台上站了8年，還把自己比喻在戲棚下，這離譜了。」

蘇貞昌以新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦為例，他們才在舞台上站4年，因為選對人、會做事，就真的改變了城市。

選戰過程中，蘇貞昌推出垃圾袋降價、長輩假牙補助、興建兒童親子博物館等政策，針對前兩項新北市近日發新聞稿、召開記者會，他說，選舉應該是兩位候選人提出政見，市府幫國民黨新北市長候選人侯友宜打選戰，侯自己都講不清楚。

至於親子體驗館部分，侯友宜說蓋博物館前，要先把當初的原住民博物館遷回來，蘇貞昌說，可以知道這是吵架口氣，「提不出來又見不得人家好，」新北市才會沒有進步遭比下去。

另一方面，媒體詢問過去對手緊咬的深澳燃煤電廠議題結束，現在必須回歸政策議題，蘇貞昌也說，選舉本來就要提出政見，要做什麼、怎麼做，最好能有辯論讓市民看到誰提出來的東西可行、有創意、準備充足，另一位候選人躲起來，看不見政見還老是抄襲，還將政見用的術語講成自己，怪不得就不敢繼續講。