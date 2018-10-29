拿詐欺通緝犯指控當證據？ 蘇煥智告發黃偉哲喬大創案

2018-10-29 10:55

〔記者錢利忠／台北報導〕針對台南市長候選人黃偉哲，被大創供應商億豐富負責人葉啟中指控涉收賄2.7億元等疑雲，另名台南市長候選人蘇煥智，今早赴台北地檢署告發，指控黃偉哲、前經濟部長鄧振中、國貿局長楊珍妮，以及黃偉哲辦公室主任曾碧珠等人，涉違反貪污治罪條例之圖利罪。

立法院國民黨團上週五早上才召開「黃偉哲收賄疑雲，被害人爆料指控大創案檢調有查嗎？」記者會，指控黃偉哲替大創違法喬事；今早蘇煥智即現身北檢按鈴告發。

黃偉哲競選辦公室曾表示，葉啟中因涉及多起詐欺案件，被北檢通緝且逃亡中，但國民黨竟墮落到以詐欺嫌犯的不實指控，企圖干涉司法，藉抹黑黃偉哲以拉抬選情；另指出黃偉哲早在今年3月，就已對葉啟中提出誹謗等刑事告訴，相關事證早已全數交給檢調，由司法釐清真相。

依葉啟中的影片指出，他是大創供應商億豐富的負責人，當初受日本大創委託找到黃偉哲，協助處理大創遭主管機關稽查的問題，並指控黃偉哲拿錢喬事，前後共收賄2億多元，其中部分賄款還是由葉啟中本人拿支票到黃偉哲的立院辦公室，部分時候黃偉哲本人也在場，黃偉哲除透過立委辦公室召開協調會為大創關說外，並親自主持會議，要求經濟部相關機關配合辦理。

葉啟中還在影片中控訴，大創由於自日本核災地區進口食品，遭經濟部查獲並禁止進口，黃偉哲辦公室就出面協調經濟部國貿局及關務署等機關，教導大創以「倒填日期」等方式，在被經濟部禁止進口之後仍進口數以百計的貨櫃，大約2000多噸的核災地區食品持續進口，傷害台灣人民的健康。