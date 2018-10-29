海裡拜票！他選鄉長超拚 竟潛到海裡打招呼...

瑪拉歐斯力拚當選。（圖由瑪拉歐斯提供）

2018-10-29 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕跟海底生物拜票？蘭嶼鄉長候選人瑪拉歐斯為了保護海洋環境資源，透過潛水等方式，讓民眾認同保護海洋的理念，令不少鄉民印象深刻。

瑪拉歐斯為了拉攏年輕選票拚了，最近用潛水等奇招，提醒民眾海洋保護的重要，他強調潛水不是要向海洋生物拜票，而是希望大家認同保護海洋的理念。

瑪拉歐斯說，蘭嶼海漂垃圾嚴重，建議政府單位應該正視問題，就算是潛水作秀，也要作得有意義，誰說只能在路上拜票，在海底也是另類的拜票方式。