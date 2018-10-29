原民法扶無限制讓官員可申請 原民會：會滾動式檢討

時代力量立委黃國昌今在立法院質詢。（資料照）

2018-10-29 10:44

〔記者林良昇／台北報導〕時代力量立委黃國昌今在立法院質詢原民會主委夷將‧拔路兒，關於行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）申請法律扶助基金會資源相關爭議，黃國昌質疑，原住民法扶無資力限制，制度被濫用，立委、行政官員都可以申請法扶並不適當，夷將‧拔路兒答詢指出，原民會已經提出內部的檢討盤整，在滾動式檢討。

立院內政委員會今審查「財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例草案」，黃國昌質詢夷將‧拔路兒表示，原民法律扶助大家可以認同，但法扶資源相當稀少，去年全國申請法扶21萬件，最後准許的只有6萬件，比率相當低，而每年申請案件量和需求都在往上攀升。

黃國昌強調，對於法扶照顧弱勢，打公義案件，全體國人都同意，但他沒辦法理解，在原民會給法扶基金會的專案裡面，沒有資力的限制、沒有案情的限制，讓一個立委、發言人（指政院發言人谷辣斯‧尤達卡）都能申請法扶資源。

夷將‧拔路兒答詢表示，現行法扶補助條例從2007年開始推動，一直行之多年的要點，沒有資力、案情限制，黃國昌則反駁，原本2013年有案情限制，後來被刪掉，黃質疑，讓立委去申請法扶援助，是當初的立法原意嗎？

夷將‧拔路兒指出，法扶原民補助是針對原住民法扶做推動，只要符合原住民法扶，都是原民會要推動的業務，都會按照實際的需求來做。

黃國昌強調，原民會每年給法扶的契約金額，每年增加，到去年追加到5167萬元，制度被濫用，法扶基金會年年告訴原民會應該修改，結果原民會遲遲沒有動作。

夷將‧拔路兒答詢表示，原住民法律扶助要考量原住民的民族權利；任何法規修正，都可以來滾動修正檢討，原民會已經提出內部的檢討跟盤整，會重新盤點相關規範。