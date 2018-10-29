陪睡招商風波 邱議瑩控遭獵巫：該譴責的是韓國瑜

邱議瑩強調該譴責的是韓國瑜。（記者葛祐豪攝）

2018-10-29 10:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩在道明中學校友LINE群組中，對韓國瑜以陪睡來招商的言論發表看法，在網路引發議論。邱議瑩今早出面說明，她對被捲入的校友致歉，但認為網路對她發起「獵巫式攻擊」，該道歉的是人應該是韓國瑜。

畢業於高雄市道明中學的邱議瑩，日前在校友LINE群組提到「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？」、「各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」

這段發言被截圖外流，在網路上引起熱議。

對此，邱議瑩今天上午出面說明，她說，這些校友莫名其妙被捲入風波裡，她對校友感到抱歉。

邱議瑩強調，韓國瑜11月11日在造勢場合中說，如果給1千個工作機會，就親一下，給1萬個工作機會，就以身相許，陪他睡一晚。

她說，身為女性的她，無法接受這番話，因此在群組中反問。邱議瑩表示，這個政見是韓國瑜提出的，身為女性能接受嗎？難道不該被檢驗苛責嗎？該被譴責的是韓國瑜，不是她。

邱議瑩說，請大家拿下藍綠眼鏡，網路反對我、攻擊我，這是一種「獵巫式攻擊」，難道女性就該被攻擊嗎？

她表示，大家心中還有是非的話，請去譴責韓國瑜，「我沒有失言、沒有做錯，不應該因為他是韓國瑜，就這樣吹捧他，這個世界還是要有是非道德。」

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