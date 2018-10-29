柯P推嘻哈競選歌，姚文智：十多年前就唱過。（姚文智辦公室堤共）

2018-10-29 10:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨推出人生第一支嘻哈MV「Do things right feat. 春艷」，柯連講44次「怪怪的」，相當洗腦。民進黨台北市長候選人姚文智今早受訪時先是嘆了一口氣，接著說選舉又不是在選金曲獎，隨後姚不甘示弱地表示，他早在10多年前與前新聞局長謝志偉合唱過RAP，謝志偉是能即興唱RAP，能很快跳起來，所以當時他有跟謝志偉唱過。

不過姚文智語帶諷刺的說，很多年輕人創意都很好，政治人物是否都要跟著學，學了真的好嗎？看了嘻哈影片的柯粉還說醫生、政治人物耽誤好的RAP人才，他反問在場媒體，「大家相信是這樣的嗎？」姚說，若選民叫他唱就唱，他都客隨主便，但他笑說，只是很新的歌不會唱，民間也愛找他唱歌例如余天的歌。

另民進黨新北市長候選人蘇貞昌舉辦「會做事連線」造勢活動，媒體關心姚未來是否有與蘇貞珍安排其他造勢活動或晚會？姚文智說，個別選舉活動他不在意，就按照既定步驟走。

但姚文智強調，民進黨要去正視國民黨透過不同方式滲透台灣選舉的現象，黨要更團結。中國透過五毛黨、網軍與不同媒體介入台灣選舉，看得很清楚，他認為國安單位應該拿出具體做法與手段揪出來。