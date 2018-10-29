花蓮謠言不斷！蔡碧仲獻聲垃圾車 呼籲也丟掉錯誤訊息

花蓮假消息滿天飛！代理縣長蔡碧仲錄製垃圾車宣傳話帶闢謠。（記者王峻祺攝）

2018-10-29 09:58

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮假消息滿天飛！花蓮縣不僅國中小免費營養午餐遭停辦的謠言不斷，就連「各宗教花蓮祭天祈福活動」也被傳要喊卡，代理縣長蔡碧仲錄製50秒垃圾車宣傳話帶闢謠，有意遏止假消息再傳遞，呼籲鄉親不僅丟掉有形垃圾，「錯誤消息、不正確新聞」也要一併拿出來通通丟掉。

前花蓮縣長傅崐萁任內創立的花蓮年度宗教盛會「各祭天祈福暨遶境活動」，每年經費約需1000多萬元，花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，經與各宗教團體討論並達成共識，決議取消開、閉幕式及藝閣花車遶境等花費甚鉅的項目，將省下的逾800萬元經費作為各宗教活動費用。

不料縣府美意卻遭誤傳，就連花蓮國中小免費營養午餐被停辦的謠言也不斷，造成家長人心惶惶，代理縣長蔡碧仲忍無可忍，針對營養午餐事件已寄出存證信函和公文給相關對象，要求澄清、更正，以安定民心。

蔡碧仲本週也親自錄製50秒的垃圾車宣傳話帶，即日起將在13鄉鎮市巡迴放送，強調學童免費營養午餐「只會更好，不會減少」；「各宗教花蓮祭天祈福活動」也只有取消聯合祈福的開幕、閉幕及藝閣花車遶境等花費甚鉅的項目，試圖遏止「積非成是」的謠言。

蔡碧仲說，9月接任就一再強調：「營養午餐不會停辦，只會更好！」還陪學童享用營養午餐，加上縣府也加強宣導沒有停辦「各宗教花蓮祭天祈福活動」，卻仍無法止息假消息，因此不得不採取行動，以安民心。