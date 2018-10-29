音樂人挺陳其邁被韓粉霸凌 網友送暖力挺

藍色狂想音樂派餐廳創辦人紀華朗。（擷取自臉書）

2018-10-29 09:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄老字號知名音樂餐廳「藍色狂想」創辦人紀氏兄弟的紀華朗，臉書發文挺民進黨高雄市長候選人陳其邁後，竟被韓粉發動肉搜、留言攻擊，他再度發文直指「面對網路恐佈戰，我不怕、你怕嗎？ 你不站出來，民主自由將消失」，獲得網友理性支持「 高雄人要努力守護高雄」。

紀華朗發文指出，韓營使用的網路戰，在媒體報導他前一篇發文後，他終於親身經歷、見識到了什麼是「網軍」，人肉搜索、起底、網路新部隊，也理解了挺陳挺綠的人為什麼會噤聲不語了

紀華朗直指，這兩天個人私訊裡、店的粉專，網軍已短短的時間內開始運作起底，境外假訊息戰、假帳號、網路機器人，對岸進化版的帶風向文、網路工讀生、假新聞、IP跳板、內容農場、金援戰等，以及了解對岸成立的「專攻網路新部隊」，對台灣這次選舉「首次驗證戰」的事實。

紀華朗借用「韓營」的支持者下的標文「面對綠色恐佈 我不怕 你怕嗎？ 你不站出來 民主自由將消失」，把它改為「面對網路恐佈戰，我不怕 你怕嗎？ 你不站出來，民主自由將消失」，希望讓大家理性思考、判斷。

紀華朗的發文獲得網友理性支持，紛紛留言「其實又老又窮的是國瞑黨，韓國魚想救的是國瞑黨，他當選國瞑黨就有錢了！而錢從哪裡來？應該不難想吧！」、「我曾經是高雄人，現在是個擔心高雄的人！」、「我為高雄有你這樣的人而感動。加油」、「加油 一起打爆五毛網軍」等暖心回應。

高雄市代理市長許立明更以行動力挺，下班後到藍色狂想消費，還在自己的個人臉書寫下「當一個代理市長，或許我做的不夠好，我願意檢討。但是，在我自己付出人生最黃金歲月的高雄，我真的在乎！我在乎高雄的未來！我永遠相信，你比我更在乎！」