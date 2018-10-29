陳其邁熱情舞動 婆婆媽媽瘋狂

陳其邁跳下去，與婆婆媽媽一起跳土風舞。（記者葛祐豪攝）

2018-10-29 08:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天一早前往三民公園拜票，受到晨起運動民眾的熱烈歡迎，一群正在跳土風舞的婆婆媽媽，還邀他跳上一曲，陳其邁也撩下去，當場獻舞。

結束週日的瘋狂趕場，陳其邁今天一早7點，又趕往三民公園及松江市場拜票，受到晨起運動民眾的熱烈歡迎。

一位涂姓阿嬤推著坐在寵物推車的貴賓狗經過，陳其邁上前握手，不愧醫生本色，一眼看出狗兒罹患白內障，讓阿嬤相當吃驚，當場和他聊起狗經。

一群正在跳土風舞的婆婆媽媽，難得陳其邁出現，熱情邀他跳上一曲，陳其邁也大方答應，在音樂聲中擺動身體，雖然動作不熟練，但熱情十足。

對於陳其邁昨晚在造勢場合中，批評韓國瑜不是所謂的「韓流」，而是抹黑的「黑潮」。陳其邁今早受訪時表示，韓國瑜2007年參加黨內初選時就抹黑同黨的張慶忠，把他開設摩鐵，抹黑成情色大亨，因此遭取消初選資格，早有抹黑的前科。

陳其邁強調，假如開摩鐵就變成情色賓館大亨，不曉得現在韓國瑜主張摩鐵摩天輪到底算什麼？請他必須說明清楚。

為增加空戰能量，陳其邁今天下午將北上，參加三立電視台「鄭知道了」節目。

相關影音