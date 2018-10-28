楊麗環愛心行動南區競選總部成立 主打讓桃園人賺大錢

2018-10-28 23:25

〔記者李容萍／桃園報導〕無黨籍桃園市長候選人楊麗環，28日在平鎮區三崇宮前舉辦愛心行動南區競選總部成立大會，場內結合弱勢團體、新住民一起舉辦公益愛心園遊會，包括前民進黨立委許國泰、新黨全國委員陳麗玲、致公黨主席陳柏光及客家婦女後援會多人站台力挺。

楊麗環表示，當選市長要實現桃園人有錢、健康、快樂3大願景，學習德國舉辦桃園世界商業、工業大展，讓全世界企業老闆來桃園參展、做生意，來台參展2到4週要吃、住、觀光、資訊花費，一天花5000元，一次參展來台5萬人，桃園一天可賺2.5億元，讓桃園人賺大錢。

話鋒一轉，楊麗環說，民眾健康最重要，新北人不要的深澳電廠，卻轉成桃園觀塘興建，她絕對會保護藻礁，桃園市是全台最大工業城，發生空氣、水、土壤汙染，桃園有中油煉油廠、林口電廠靠近蘆竹、沿海有長生電廠、大潭電廠在觀音，還有國光電廠，中油桃園廠動輒空汙、氣爆，一旦建了就動不了。

楊麗環抨擊民進黨為救其他縣市選情，把桃園人健康當作選舉換籌碼，為了民眾和子孫健康，她強調，怎可讓對手鄭文燦認為躺著會當選就犧牲大家的健康、下一代孫的健康，有7500年珍稀藻礁，有如馬祖藍眼淚，絕對是最漂亮可發展觀光價值，她絕對會保護藻礁，呼籲支持者一定要拒投鄭文燦，票投楊麗環。