林佳龍直搗藍營票倉 轟盧秀燕「狀況外」

2018-10-28 23:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨昨晚在台中舉行造勢晚會，現場湧入3萬人力挺林佳龍，讓綠營士氣大振。林佳龍今日「強龍壓境」深入盧秀燕押地，為黨籍市議員候選人站台時，怒批盧不了解市政又「狀況外」，呼籲選民絕對要把票催出來，用選票來教訓假民調。

「進步台中、幸福做陣－我們都是台中隊光榮晚會」昨晚在台中舉行，吸引超過3萬人擠爆現場，綠營上下士氣大振。林佳龍今日依舊馬不停蹄，上午除市政行程，也接連前往北區、北屯區為市議員候選人范淞育、謝明源站台，受到支持者熱情歡迎。

林佳龍看到現場支持者熱情回應，略帶激動地說，選舉到了，盧秀燕頻頻攬功，現在說鐵路高架化和洲際棒球場都是她爭取的，根本是把我們的政績，變成她的政見？實在是不了解市政、不了解各項建設進度，盧喊出的政見都是市府已進行中的政策，她當了民代這麼久，根本還在「狀況外」。

林佳龍說，過去這段時間被對手抹黑、批評，還透過「假語音民調」進行抹黑，甚至不惜上演「祭龍」戲碼，一再以負面手法進行選舉，讓選民也看不下去，所以昨天造勢晚會，才有超過3萬支持鄉親站出來力挺，顯示大家真的悶很久了。

林佳龍強調，4年前的市長選舉，選前最後的封關民調，顯示他輸胡前市長，但開票後，贏對手21萬票；現在，國民黨一樣在操弄民調，說他落後「快10%」，但他有信心，投票日開出來，看是誰「趴在地上」，希望選民用選票來教訓假民調，一起吃雞排。