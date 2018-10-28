陳其邁批韓國瑜不是「韓流」 而是抹黑的黑潮！

2018-10-28 22:26

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長候選人陳其邁鼓山後援會今晚成立，陳其邁猛批中國網軍配合國民黨全面抹黑民進黨，包括他與總統府秘書長陳菊，捏造他們倆人包市府工程300億元，這樣不實抹黑的言論，卻透過國民黨及韓國瑜的粉絲團大量散布，他批韓國瑜不是所謂的「韓流」，而是抹黑的黑潮！

陳其邁鼓山後援會今晚成立，當陳其邁進場時，現場支持者紛紛站起來，揮舞旗幟，手比2號高喊「凍蒜！」

陳其邁致詞表示，這次高雄市長選舉關係著能否守護台灣民主的價值，公平選舉及民主政治是台灣最重要的價值，台灣民主政治一路走來，是很多民主前輩拋頭顱、灑熱血，犧牲生命換來台灣人的覺醒，而這次市長選舉，高雄市民應作出典範，拒絕抹黑、拒絕造假，守護選舉的公平，捍衛台灣民主、台灣的價值！

高雄市議會議長康裕成也猛批過去國民黨議長，她說她擔任市議會議長後，配合前市長陳菊取消議員配合款，因為要呼應市民的期待，市民希望議會是清廉、進步議會，民進黨做到了！

康裕成說，過去國民黨議長的高雄市議會，僅2分鐘就刪掉57億預算，過去的議會，有議員表達不同的意見時，國民黨的議長竟要追打議員，有女議員發表不同看法時竟被叫警察拖出去，這樣錄影帶很多人都看到了，所以有人批評這樣的議長是鴨霸議長，大家同意嗎？

康裕成說，民進黨看不下去，用選票讓高雄議會拚過半，讓高雄市議會成為優質、清廉及進步的議會，議會不是分贓政治利益的地方，她擔任議長4年省了6300萬元，因為效率高沒有開臨時會，也省了1200萬的電費，她回應民眾的需求，做到清廉、進步的議會。

總統府秘書長陳菊也說，她與謝長廷擔任市長期間，努力拚市政，讓高雄從重工城市業蛻變，讓產業升級，高雄剛剛看到希望，竟然一個不了解高雄的人，從未住在高雄，從未為高雄流過一滴汗的外來候選人，竟嫌高雄又老又窮，她希望高雄市民站出來力挺陳其邁、繼續支持民進黨！