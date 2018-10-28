民進黨「會做事連線」造勢 蘇貞昌率桃基竹市長大串聯

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右二）舉辦「會做事連線」造勢大會，邀請新竹市長林智堅（左一）、桃園市長鄭文燦（左二）、基隆市長林右昌（右一）3市長同台，一同高呼凍蒜。（記者黃耀徵攝）

2018-10-28 22:14

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨「會做事連線」晚會今晚7點開始在新莊運動公園陽光草坪登場，現場座無虛席、支持聲勢浩大，新北市長候選人蘇貞昌率隊爭取連任的基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦共同造勢，強調「選對人，會做事，四年改變一座城市」。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌28日在新莊舉辦「會做事連線」造勢大會，入場時受到支持者熱烈歡迎。（記者黃耀徵攝）

「會做事連線」晚會今晚在新北市舉辦兩場，一場在土城區；另一場在新莊區，新莊場由立法委員吳思瑤、李昆澤擔任主持人。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌28日舉辦「會做事連線」造勢大會，入場時支持者爭相握手，擋不住的熱情讓他有些吃驚。（記者黃耀徵攝）

「我的治理城市老師就是蘇貞昌。」新竹市長林智堅說，蘇貞昌是「會做事連線」的領頭羊，是一位經驗熟稔的治理城市師傅，台北縣時期做的黃金博物館、陶瓷博物館、頂埔科技園區等都是具體成績，這樣會做事情的人，絕對可以帶給新北市民幸福；在蘇貞昌身上看到了高度、溫度和態度，高度是宏觀和願景、溫度是後輩對蘇貞昌指導的感念、市長的態度決定一個城市進步的速度。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右二）28日在新莊舉辦「會做事連線」造勢大會，邀請新竹市長林智堅（左一）、桃園市長鄭文燦（左二）、基隆市長林右昌（右一）3市長同台。（記者黃耀徵攝）

推動老人裝假牙補助政策的基隆市長林右昌接棒開講，他為蘇貞昌拋出的擴大老人假牙補助背書。林右昌以自身經驗表示，假牙擴大補助關係的是政府要從左邊或右邊口袋拿出經費來，一個老人家若沒有牙齒，咀嚼功能不好，只吃稀飯、麵包，營養吸收就會不好，健康就不好，就得去看醫生；那政府不如把看醫生支持的經費拿來做假牙補助，就可以營養好、健康好、心情好，沒有病痛，這也讓年輕人不用擔心老人健康；基隆市的經驗告訴大家，補助經費不會不斷膨脹，基隆市財政這麼差都做到了，新北市沒有理由做不到。林右昌說，國民黨執政時候，基隆市先前是最不快樂城市，前市長施政滿意度永遠都是最後一名；現在施政滿意度已從最後一名爬到前十名，「市長就會決定一個城市的命運」。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（見圖）28日邀請新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌同台，舉辦「會做事連線」造勢大會。（記者黃耀徵攝）

「你們認為侯友宜會超過朱立倫嗎？朱立倫做8年就是這樣了。」桃園市長鄭文燦說，朱立倫執政八年的成績就是現在看到的樣子，侯友宜不可能超過朱立倫、侯友宜做得不會比朱立倫好，不過蘇貞昌會超越蘇貞昌；桃園機場捷運、新莊副都心、新莊電影文化園區、新板特區都顯示了蘇貞昌當年的遠見，奠定台北縣翻轉的基礎，未來桃園市和新北市連結會愈加密切，跟蘇貞昌可以有百分百的合作，「新北市需要一個好市長，讓這個城市產生新的動力」。

民進黨新北市黨部主委余天（中）今晚抱病為市長候選人蘇貞昌助選，一出場就受到熱烈歡迎。（記者黃耀徵攝）

蘇貞昌在9點15分挾著兩道民眾歡迎進場，同台林智堅、林右昌、鄭文燦，高喊「會做事連線」。蘇貞昌大誇另三位地方首長讓新竹市、基隆市和桃園市蛻變，這證明了「選對人，會做事，可以改變一座城市」。蘇貞昌感嘆，新北市是「新北升格、市政停格」，看待新北市現狀很捨不得，當年規劃新板特區留下的大台北歌劇院（現計劃名為：新北表演中心）預定地3.3公頃，居然停了13年機車，非常可惜，「我就是注定要回來，我擔任市長就是要在這塊地蓋兒童親子體驗博物館」。

蘇貞昌說，一個人老不老不是看年紀，而是看他有沒有新觀念，是不是在做對的事，從政見到表現，從網路到總部，從動畫到請安的長輩圖，團隊推出的新觀念、新方法都很新、很炫，這不僅是一個選舉的表現，而是治理城市的態度。

民進黨新北市黨部主委余天驚傳抱病，他在晚會上說，擔任新北市主委已經2年了，這2年就是為了年底九合一選舉的布局，只要新北市贏下來，就是全台都贏了，「如果蘇貞昌沒有當選，我這個主委就要辭掉」。余天說，儘管主委職沒有薪水仍持續衝，因為作為一個台灣人就是要為了台灣這塊土地打拚，新北市一定要「紅不讓」，只要蘇貞昌做市長，心中大石頭就會放下來，身體就會好起來，蘇貞昌曾任行政院長、台北縣長，他的經驗帶回新北市一定可以為市民帶來最棒的生活。