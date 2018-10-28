3市長站台挺蘇貞昌 林智堅以炒米粉妙喻：新北「要翻啦」

蘇貞昌帶著新北市議員、里長上台，希望民眾選會做事的人，才能改變一座城市。（記者邱書昱攝）

2018-10-28 22:47

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間在土城綜合體育場舉辦「會做事晚會」，找來新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦站台，三人化身成人形看板，不少新北市議員搶著拍照合影。有趣的是，林智堅也以炒米粉妙喻，訣竅就是一直翻，「新北要翻了啦」。

打頭陣的新竹市長林智堅感謝蘇貞昌在市政上的經驗。（記者邱書昱攝）

蘇貞昌喊出「台灣最大，新北第一」，台下估計6千多位民眾支持高喊凍蒜。首先進場的林智堅在台上說，蘇貞昌藉由漁人碼頭的經驗傳承，陪同一起去南寮漁港給予細節上的指導，短短四年成為重要景點，此外，還有路平專案的施作，很多城市治理問題都請教蘇貞昌。

基隆市長林右昌說，基隆都能夠做長輩假牙補助，新北的財政有比基隆差？（記者邱書昱攝）

第二位上場的林右昌也說，過去基隆民調施政、最不快樂的城市，三年時間翻轉，更減債28億多元；現在蘇貞昌推動新北市長輩假牙補助，基隆也有在做，市政財源就是左口袋、右口袋，如果沒有牙齒，健康、營養也會跟著下降，健保支出就會增加，「甘願讓大家吃藥的錢，給大家做假牙」，讓蘇貞昌看到市民每個人開口大笑，擁有健康牙齒。

桃園市長鄭文燦以徒弟的身分向台下新北市民推薦蘇貞昌。（記者邱書昱攝）

鄭文燦也以過去「蘇貞昌的徒弟」，將「老闆」大力推薦給市民，機場捷運就是在蘇貞昌擔任行政院長時開工，展現決斷力、魄力；石門水庫的水源不夠時，進行板新水廠二期計畫，他從蘇身上學到很多城市進步、創新；新北市距離桃園市很近，未來捷運三鶯線接到桃園綠線，放心地交給蘇貞昌興建。

鄭文燦也不忘酸了一下國民黨新北市長候選人侯友宜，不會做得比現任新北市長朱立倫好，但是蘇貞昌會比十年前的蘇貞昌更好，為新北帶來第二波大發展。

晚會的高潮在蘇貞昌，帶著新北市議員、里長們上台，他也以台積電創辦人張忠謀為例說，退休後仍被邀請演講，就是因為有經驗、新觀念，沒有人嫌他老；現在自己帶的團隊從政見到方式最新、最炫，還遭對手模仿、抄襲。

除了現在推出的政見，他也細數擔任縣長時期的政績，設立頂埔高科技園區、五股工業區，更在鶯歌蓋陶瓷博物館，原本要蓋大台北新劇院現在停滯13年都在停機車，因此選對會做事的人，才能改變一座城市，「改變城市，現在開始」！