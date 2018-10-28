「你老婆讓韓國瑜睡一晚」惹議 邱議瑩：29日統一說明

立委邱議瑩日前在群組上發言惹議，表示會在29日對外說明。（資料照，記者方賓照攝）

2018-10-28 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕前警大教授葉毓蘭今天在臉書上發文表示自己日前收到一張朋友傳來的截圖，畫面可以看出一個名稱跟頭貼都是民進黨立委邱議瑩的人，在LINE群組上傳訊息表示「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」，這張對話畫面內容引起爭議，邱議瑩則表示會在29日統一說明。

綜合媒體報導，根據葉毓蘭今天在臉書分享的照片指出，她日前收到一位朋友傳給她的聊天截圖，上面看到「邱議瑩」在一個校友會的LINE群組上傳訊表示：「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？」、「各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」收到截圖的葉毓蘭表示，自己已經報案，指出如果傳訊的人真的是邱議瑩本人，那麼就表示邱議瑩在放韓國瑜的假消息；如果是假冒的，那就更應該追查到底是誰冒用邱委員的身分違反選罷法，「意圖使韓國瑜不當選」。

對此，有消息已經證實的確是邱議瑩本人的發言，但看過該群組內訊息的人表示，恐怕這張流出的對話截圖有被斷章取義的嫌疑，邱議瑩則已在群組上坦言自己當天的發言比較倉促，用詞有些不精準，其實她想說的是如果有候選人提出「陪睡、開賭場、挖石油等」荒謬政見時，「是不是要冷靜思考？」而邱議瑩也在群組上針對訊息外洩導致群組內成員的困擾表達道歉，承諾日後不會在該群組內討論政治，並表示將在29日統一向外界說明，現在先不對外作回應。