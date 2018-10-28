自爆干政？ 陳佩琪質疑：市府活動怎麼老是三立得標

台北市長柯文哲的太太陳佩琪今在臉書回憶，不管是情人節煙火或是跨年晚會，總是「某電視台」得標，但這家電視台整天卻利用節目對柯「罵飽」，外界認為她的矛頭是指向三立電視台。左為柯文哲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2018-10-28 22:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕接年底選戰之後，跨年就到要來，也許是「觸景傷情」，台北市長柯文哲的太太陳佩琪今在臉書回憶2018跨年晚會當晚，因幕僚送來一套電視台提供跨年晚會的服裝，才發現市府大型活動都有招標轉播廠商。如今最令她不滿是，不管是情人節煙火，或是跨年晚會什麼的，總是某電視台得標，但這家電視台整天卻利用節目對柯「罵飽」，酸柯「實在是他們最大的衣食父母耶」。

她在臉書中談到，面對妻子的不滿，柯僅表示，市政多如麻，哪會管到一個觀傳局的招標小案啦？那是觀傳局辦的業務，以後會要求觀傳局的招標案一定要確實做到公平、公正、公開。

陳則回以：「我跟你說喔，我們家可沒人做政治公關或開包活動的公關公司喔，我先聲明！」

對於陳佩琪的發文，有網友認為「罵得好」，但也有網友質疑「這不是干政，什麼才是干政」。

據了解，2018跨年晚會為三立電視台得標，今年台北河岸音樂季也同樣是三立電視台得標，加上近期陳佩琪不滿三立政論節目指有不明財產，雙方對簿公堂，因此外界解讀，陳佩琪就是在罵三立。

陳佩琪今晚在臉書上表示，去年跨年晚會，觀傳局安排自己和先生表演重機出場的魔術秀，前晚幕僚送來一套某電台提供的七分藍牛仔褲和短版黑夾克外套，說是跨年晚會的服裝，當時穿上頓覺自己像街頭的小混混一樣，跟自己平日的形象實在不搭，於是原封不動的將衣服送還，決定改向女兒借她們帥氣的褲裝和軍綠外套。這也是自已第一次注意市府大型活動都有對外招商的轉播廠商。

陳佩琪說，最近自己和柯反映，質疑為什麼市府的活動，不管是情人節煙火或跨年晚會什麼的，總是他們（指三立）得標？這家電視台整天利用政論節目對柯「罵飽、罵滿」，市府生意都給他（指三立）做？

她還酸柯，全身上下都可以被他們（指三立）拿來利用，實在是他們最大的衣食父母。

陳在臉書中直言，一想到自己花了這麼多錢和這麼多時間和他們（指三立）打官司，心裡就一肚子火。