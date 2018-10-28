拉抬陳致中 阿扁「上階梯不上台」 突破中監4限制

陳水扁晚間出席兒子陳致中和陳其邁聯合競選總部的造勢晚會，「上階梯不上台」，親手為陳致中披上競選綵帶。（記者張忠義攝）

2018-10-28 21:00

首次上稿 20:36

更新時間 21:00

陳水扁晚間出席兒子陳致中和陳其邁聯合競選總部的造勢晚會時，以錄音、錄影方式突破中監的限制，「致詞不演講」，在場支持者也頻頻高呼口號力挺。（記者張忠義攝）

〔記者黃建華／高雄報導〕面對台中監獄要求前總統陳水扁不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪的4項前提下，陳水扁今晚出席兒子陳致中和陳其邁聯合競選總部的造勢晚會時，以錄音、錄影方式，上階梯不上台，突破中監的限制，成功向在場選民以「致詞不演講」的方式，替陳致中造勢，拜託選民在高雄市長選舉支持陳其邁、市議員支持陳致中。

陳水扁晚間出席兒子陳致中造勢晚會，在場湧入不少支持者熱情回應。（記者張忠義攝）

在陳水扁為兒子陳致中披上競選綵帶時，現場支持者相當感動，「陳致中當選!阿扁總統加油」聲不斷。

陳致中的太太黃睿靚也出席造勢大會。（記者張忠義攝）

這場名為「顧台灣．從高雄開始」的「陳其邁、陳致中聯合競選總部」造勢晚會，昨晚選在前鎮小港綠營大票倉的籬仔內部落班超路封路舉行，吸引數千民眾到場，揮舞旗幟高喊「陳其邁當選！」「陳致中當選！」氣氛鬧熱滾滾。

民進黨高雄市長候選人陳其邁率先演說，指陳致中8年前只當了幾個月議員就被司法迫害喪失資格，但仍持續深耕高雄，服務選民，籲請選民這次再度支持陳致中，還陳致中公道。

話鋒一轉，陳其邁火力全開，抨擊對岸以「假消息」、「假新聞」企圖影響選局，民進黨過去在高雄執政的政績不容抹滅，強調他當選一定拚經濟，選擇他就是選擇和國際市場接軌，選擇韓國瑜就是選擇靠攏中國單一市場。

台南市長候選人黃偉哲也南下高雄幫陳其邁、陳致中拉抬聲勢，強調與陳其邁是立法院多年同事，稱許陳的問政表現，籲請高雄市民支持陳其邁，也要支持陳致中。

陳致中致詞時也呼籲，支持者以為他選情很穩，其實很危險，懇求選民務必要把票投給他和陳其邁，千萬不能分票。

前行政院長張俊雄、前台南縣長陳唐山、現任民進黨籍立委賴瑞隆、許智傑、陳亭妃、趙天麟、賴瑞隆、蔡易餘都站台相挺；「一邊一國連線」推薦的副議長蔡昌達等11名市議員候選人也到場聯合造勢，籲請選民支持陳其邁、陳致中。

前總統陳水扁致詞錄影畫面（陳致中競選總部提供）：