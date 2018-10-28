不演講改播錄音？陳水扁替陳致中站台 遭質疑違法

陳水扁今晚現身「陳其邁、陳致中聯合競選總部」的成立晚會，替他的兒子陳致中站台，但有網友質疑，現場播放出陳水扁「預先錄好4分多鐘的音檔」來助勢，恐怕已經違反中監會對陳水扁的約束。（記者張忠義攝）

2018-10-28 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕陳水扁昨獲取台中監獄同意，今晚可出席「陳其邁、陳致中聯合競選總部」的成立晚會，替他的兒子陳致中站台，不過他在受到約束不能演講的情況下，又在現場透過播放事先預錄好的音檔來向民眾喊話，遭到網友批評他根本是知法玩法、遊走在違法邊緣。

台中監獄昨（27）日雖同意陳水扁今可出席晚會替陳致中站台，但必須遵守「不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪」等4不原則。然今天陳水扁現身後，雖然沒有上台演講，但主持人仍透過播放陳水扁「預先錄好4分多鐘的音檔」，讓陳水扁成功向民眾喊話、替陳致中拉票。且晚會中，主持人甚至還一度詢問台下的民眾，「陳水扁今天被約束不能演講，請問這合理嗎？」

另外，陳水扁雖然也被約束不能上台，但晚會期間他受到主持人和民眾的鼓舞，仍和陳致中一同登上台階，最後離台上僅有一步之差。

許多網友紛紛留言，「學立委放錄音帶」、「原來還有這招啊」、「法律系最會找洞鑽」、「邏輯清楚」、「司法爛到沒極限」，不過也有網友表示，「致詞非演講，上階非上台」、「字面上真的沒犯法啊」。