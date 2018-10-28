是否打夫人牌？ 侯友宜：尊重太太

國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午成立幼教後援會，被問到是否打出「夫人牌」，侯友宜表示，尊重太太的決定。（侯友宜競選辦公室提供）

2018-10-28 22:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午成立幼教後援會，被問到是否打出「夫人牌」，侯友宜表示，尊重太太的決定。

侯友宜「幼教後援會」今天舉行成立大會，數百名幼教界支持者塞爆市民總部，包含新北市兒童教保協會、中華民國幼教協會、新北市幼兒教育學會等幼教團體出席力挺。

侯友宜致詞表示，他過去常和幼教人員交流，了解到幼教人員或幼教老師壓力很大，未來若當選市長，將致力提升幼教品質與教師薪資，讓幼教永續經營發展，孩子都接受更好的教育，「大家就像是一家人」，這是他的期待。侯友宜與現場人士共同唱出「愛拚才會贏」，氣氛高昂。

媒體詢問，蔡英文總統前往輔選的地方民調會變低，侯友宜說，「這些很多人在講，你知道我知道，就不用說。」

是否認為國民黨大老是良藥？侯友宜表示，「不用聽這麼多，我們自己更打拚更認真，市民挺我卡實在。」最重要的是候選人要如何拚、如何衝，如何和市民「黏逗陣」，是市民在投票，所以要握著和市民「黏作伙」的力量向前走，這才是他要拚的目標。

至於是否打出夫人牌，侯友宜表示，還是要尊重太太的意願，太太從來沒有見過這麼大的場面，最後太太決定怎麼做，他都會尊重。