「像川普一樣…」 反同團體為高思博禱告祝福凍蒜

高思博出席捍家盟集會，力挺愛家公投。（記者蔡文居攝）

2018-10-28 21:41

〔記者蔡文居／台南報導〕台南捍衛婚姻家庭聯盟今天下午在永華市政中心的南島路旁召開「你愛家、我挺你｣記者會，反對為同婚來修民法，現場共有一百多人參加，並遊行到市區，國民黨提名台南市長候選人高思博也出席力挺，現場牧師並帶領支持者為高思博禱告，祝福他如美國川普那時候一樣，旗開得勝。

高思博說，他站出來支持愛家公投，並不是因為選舉，而是他經過深思的決定，台南市是重視傳統歷史文化及倫理的城市，家是我們核心，這是我們價值之所在，一定要維護傳統倫理和價值，這樣才站得住腳。

高思博表示，即使他不是候選人，他的立場也是一樣，希望大家能讓這公投案能順利通過，並一起翻轉台南，也讓家庭價值在年底能夠獲勝。

下一代幸福盟公民行動總召游信義等人則表示，在一個民主社會，特別面臨選舉時，當一個候選人願意表達他的立場，給予肯定，這也代表他願意為他的態度負責。他們不分黨派，任一候選人只要「你愛家、我就挺你」，並呼籲大家一同支持挺愛家公投三案的高思博。

末了，與會牧師並一起為高思博禱告、祝福。「…他們都支持傳統文化、一夫一妻，建造家室、國家，建造核心價值的…只要有智慧、謀略，誠如川普那個時候…，所有在鄉間，在叢林野地的保守派全出來投票了，看見神蹟…祝福高思博蒙大恩，在台南必要得勝…」最後，大夥並一起高喊「高思博！凍蒜！凍蒜！」現場氣氛熱烈。

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