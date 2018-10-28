南投藍軍競選總部成立 赫見上千蜜蜂「道賀」奇景

國民黨南投縣長候選人林明溱及鹿谷鄉長候選人許素霞聯合競選總部成立大會，赫見成群蜜蜂在舞台飛舞的奇景。（記者謝介裕翻攝）

2018-10-28 21:03

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長候選人林明溱及鹿谷鄉長候選人許素霞聯合競選總部成立大會，今日在鹿谷鄉周三夜市廣場登場，在上午11時許，林明溱、許素霞及其競選團隊高舉雙手大喊凍蒜之際，舞台周邊突然出現蜜蜂成群飛舞的奇景，但大家都不怕被蜂吻，反而視為是一種吉祥的好兆頭﹗

此次鹿谷鄉長選舉只有2人登記，連任3屆的國民黨縣議員許素霞轉戰鄉長跑道，對手則是獲民進黨支持的無黨籍鹿谷鄉代表會主席邱如平，2人勢均力敵，未到最後一刻勝負難料。

出席該造勢活動的南投縣議會議長何勝豐及林丕耀、邱政義、林光演等3位鹿谷前鄉長，以及眾多的鄉親表示，當下在會場飛來飛去的蜜蜂少說也有上千隻，令人嘖嘖稱奇，可說是讓人甜上心頭的好彩頭﹗

許素霞及其夫婿陳錫梧說，競選總部裡頭有供奉媽祖神像，有的鄉親也認為，是媽祖透過蜂群表達恭賀、庇佑之意，不過，也有人認為這是見仁見智的問題，信者恆信，不信者恆不信﹗

南投縣養蜂人士分析表示，目前正值蜜蜂分巢季節，一旦有新的蜂后誕生時，舊蜂后便會帶走一群蜜蜂另築新巢，研判，可能是蜂后在野外尋覓築巢地點時，踫巧路過會場，才會給了大家這一場不可思議的驚奇。