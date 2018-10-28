桃園議會長青樹 謝彰文力拚九連霸 自認胖胖的最親切

桃園平鎮區市議員候選人謝彰文成立競選總部，力拚九連霸，吳志揚送上好彩頭祝賀。（記者李容萍攝）

2018-10-28 20:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議會「長青樹」、平鎮選區市議員候選人謝彰文今天成立競選總部年力拚第九任，現場旗海飄揚，儼然另類國旗趴。

原在謝彰文辦公室站崗的兩尊變形金剛，下午移師成立大會現場坐鎮，成了拍照、打卡的熱門景點。競選團隊在入口處準備國旗紋身貼紙、國旗手搖旗、國旗假髮、鴻運當頭帽子，逾2000人參加，現場喜氣洋洋。

八連霸的謝彰文，問政認真、犀利，靠著基層扎實的選民經營，成立大會除了國民黨桃園市長候選人陳學聖、立委吳志揚、拚連任的議會龍頭邱奕勝、黃國園黨部主委于北辰和來自各方的鄉親參與熱烈。

謝彰文表示，正面選舉、快樂選舉是當今台灣最需要的，好的民意代表除了監督政府，更重要的是對地方的建設，對於那些斷章取義、亂扣帽子的選舉抹黑、抹紅，甚至抹綠，她認為都非常不應該。

力拚九連霸，謝彰文說，自己沒雄厚身家背景，27歲時長輩要求她參選，當時賄選風氣嚴重，她靠名片到處鞠躬、逐戶拜票，跑遍大街小巷，「當選時大家都很驚訝，只花20萬元就選上」。從政以來，「大家覺得我胖胖的，很親切」，未來會持續為平鎮爭取硬體建設，最重視的文化建設、藝術扎根等工作，也將全力以赴。