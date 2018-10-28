他4年2次落選 鄭文燦：心裡很難過 這次全力相挺

鄭文燦站台力挺徐景文，呼籲中壢鄉親「鄭文燦一票、徐景文一票」。（記者李容萍攝）

2018-10-28 20:27

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市中壢選區市議員候選人徐景文今天成立競選總部，拚連任的市長鄭文燦到場力挺，鄭文燦強調，徐景文曾任3屆桃園縣議員，是中壢最接地氣、最了解基層心聲的民意代表，4年前在首屆市議員選舉以215票之差成了「落選頭」，2016年立委選舉以385票輸給國民黨對手陳學聖，兩次的意外落馬，讓他心裡難過很久，所以這一次鄉親們不能讓徐景文再錯過議員，11月24日選舉投票日，全力支持「鄭文燦一票、徐景文一票！」

徐景文表示，自己在擔任縣議員期間，全力做好施政監督工作，重視地方建設，改善居住環境，先後爭取過嶺國中設立、興南國中遷校、新明國小地下停車場、解決中壢觀光夜市停車問題，並提出社會住宅建議，以符合居住正義，實際照顧真正弱勢及讓年輕人安心成家。也主張台鐵桃園段採地下化施工，推動青埔地區發展，帶動地方均衡繁榮。這些主張如今都已一一實現，也讓他對自己堅持感到自豪。

徐景文爭取4年前的第1屆市議員，選舉結果卻是民進黨提名唯一落選的候選人，支持者都不敢相信「落選頭」的結果，不論是大意失荊州或是分票效應造成，這4年來他仍勤走中壢大街小巷，傾聽基層心聲，許多長輩告訴他：「中壢不能欠缺的是傳承與願景，讓新一代中壢人知道中壢的過去、也要為下一代考慮中壢的未來！」

徐景文說，收到這些鼓勵的話，他懂得長輩們一直以當中壢人為傲，透過團隊蒐集的老中壢資料，印製成「我們的中壢、我們的故事」文宣，透過12則中壢老故事，希望為新一代中壢人留下老中壢人的驕傲與回憶。