黃明太競選總部開張 陳其邁：半導體產業將集中北高雄

民進黨高雄市長候選人陳其邁（右）今天為市議員候選人黃明太（中）站台，強調未來半導體產業製造集中在北高雄。（記者蘇福男攝）

2018-10-28 19:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市第二選區市議員候選人黃明太競選總部今天熱鬧開張，市長候選人陳其邁特地趕場站台推薦，強調未來半導體產業製造集中在北高雄，黃明太有豐富產業經驗，希望借助其長才，讓市府、議會一起合作拚經濟。

市議員第二選區涵蓋茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮等5區，共有3席，本屆民進黨當選2席（陳明澤、張文瑞）、國民黨1席（李長生），下屆選舉張文瑞放棄競選連任，李長生則交棒給女兒李亞築出馬，計有陳明澤、黃明太、鄭東元、李亞築、李柏融和陸錦生參選，其中，民進黨、國民黨各提名2席，呈現6搶3局勢。

民進黨提名的黃明太和國民黨提名的李亞築都選在今天上午成立競選總部，兩場場面均十分盛大，市長候選人陳其邁、韓國瑜也分別趕場站台助陣。

黃明太出身路竹產業界，曾任市議員陳明澤助理，他表示，自己白手起家，經商14年來跌倒過5次，對勞工、產業問題瞭如指掌，3年前即對外表態參選議員，希望有機會能為百姓、勞工發聲。

陳其邁說，黃明太是真正了解產業的專業人士，若進入議會可反映產業與企業界心聲，讓市府、議會全力拚經濟，他強調，華邦電投資路竹3350億元，33家上下游廠商將陸續進駐南科高雄園區，橋頭科學園區也預計2年後動工，未來半導體產業製造集中在北高雄，發展前景看好。