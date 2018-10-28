何敏誠南區後援總會成立 林佳龍肯定其對鐵路高架化貢獻

林佳龍肯定何敏誠對鐵路高架化貢獻，強調未來四年何一定要參與其中。（記者許國楨翻攝）

2018-10-28 20:23

〔記者許國楨／台中報導〕6連霸台中市議員何敏誠拚連任，今天成立南區後援總會，超過1500位支持者熱情參與，市長林佳龍站台時說，今天是台中歷史上很重要的一天，27.1公里鐵路高架化全線通車，代表未來鐵路將朝捷運化邁進，加上由微笑線將山海連線形成環線化，而結合捷運綠線延伸到彰化及未來捷運藍線延伸南投，則形成網狀化，其中何敏誠的大力推動支持功不可沒。

今天包括立委黃國書、交通局長王義川、多位南區里長都現身力挺，現場加油聲、凍蒜聲連綿不斷，林佳龍則在舞獅、何敏誠陪同下進場，黃國書說，現今鐵路高架化經費全部由行政院買單都是何敏誠從中協調，剛好今天也全線通車。

交通局長王義川說，今日南區五權車站開通，也是因為何敏誠跟時任交通部長林陵三爭取而來，反倒一直強調自己爭取高架化的市長候選人盧秀燕，今天卻不敢出席高架化通車，令人懷疑；何敏誠說，今天是台中百年歷史中重要的變革，他一直推動的鐵路高架化終於全線通車，但對於盧一直聲稱高架化是其推動表示存疑。

就如其新書所提到，當初高架化早已協調好經費由中央全部支出，但開工典禮當天，國民黨卻帶人舉布條抗議，當時他甚至奮不顧身跳上椅子指摘:「你們這些人如果高架化完工後還去坐火車，屁股會爛掉!」而市長及局長皆證明何敏誠當初的堅持是對的。

林佳龍強調，這些規劃就是「大台中山手線」的具體實踐，也是他和何敏誠最早共同推動，而未來四年台中脫胎換骨，何敏誠一定要參與其中，讓台中市民更有城市光榮感。