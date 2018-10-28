吳敦義高雄旗津助選拜票 韓國瑜沒來

回到昔日當市長的高雄市，吳敦義受到不少婆婆媽媽與支持者熱烈歡迎，爭相跟吳合影。（記者黃建華攝）

2018-10-28 17:20

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨黨主席、前副總統吳敦義今天下午南下高雄市旗津的國家三級古蹟「天后宮」，在尋求連任的黨籍市議員蔡金晏以及天后宮主委陳冠銘等人陪同下，向媽祖上香祈福，並走訪旗津商家，強調當前最重要的就是要「拚經濟！」獲得民眾熱烈掌聲回應。

吳敦義向熱情歡迎的民眾、攤商透露，他向媽祖祈求保佑所有國民黨黨提名的縣市長、議員、里長候選人當選，並庇佑兩岸和平發展，國泰民安。

他在走訪攤商時，並拜託民眾務必要全力支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜。吳敦義表示，為政者最重要的就是拚經濟、要讓老百姓有飯吃。

對於台灣果農先前因價格賣得不好，損失慘重民怨四起，他就趁機推銷國民黨執政的台東、南投等縣市經驗，稱許台東縣、南投縣把釋迦等水果成功銷往對岸廈門、杭州，「並不是所有果農都過的不好」。

回到昔日當市長的高雄市，吳敦義受到不少婆婆媽媽與支持者熱烈歡迎，爭相跟吳合影，不過，有很多民眾對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜未能同時和吳敦義一起到旗津拜票，一睹韓國瑜風采，直言：「有點失望。」