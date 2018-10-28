馬英九首次陪丁丁掃街 300人攻佔公館商圈

前總統馬英九（中）、台北市長候選人丁守中（左）28日出席「團拜走街拜票、光復台北大步走」活動，一起在公館地區掃街拜票。右為國民黨副主席郝龍斌。（記者方賓照攝）

2018-10-28 16:54

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中、前總統馬英九及國民黨副主席郝龍斌今天於台大公館商圈，舉行「光復台北大步走」大規模走街、拜票，現場集結近300人，沿著羅斯福路及捷運公館站掃街、拜票及發送國旗氣球。該場為馬英九首次陪丁守中掃街拜票，沿途與丁一起跟店家、民眾握手致意，其中更遇到「小學弟」建國中學學生，齊唱建中校歌。

前總統馬英九、台北市長候選人丁守中28日出席「團拜走街拜票、光復台北大步走」活動，一起在公館地區掃街拜票。（記者方賓照攝）

馬英九受訪表示，這次出席「光復台北大步走」一方面是為了丁守中，也是為了整個台北市的選情，盼國民黨提名人都可以順利當選。而對於丁守中民調至今仍落後，馬認為還將近一個月的時間，有些地方往上提升的機會仍蠻大的，會繼續努力。

前總統馬英九、台北市長候選人丁守中28日出席「團拜走街拜票、光復台北大步走」活動，一起在公館地區掃街拜票。（記者方賓照攝）

而因為高雄市長候選人韓國瑜氣勢旺，是否考慮找韓一起北上掃街造勢，馬英九回，現在已經在做了，「他的影響力已經在外溢了，我覺得這是一個非常正面的現象。」對於是否請韓一起來，馬說當然可以，但活動都不是他主辦的，而韓在高雄應該也有很多活動，「大家分工也蠻好的。」而馬之前都高票當選，是否能給丁守中一些建議，馬笑回：「我意見都跟他講了，他都知道。」

前總統馬英九、台北市長候選人丁守中28日出席「團拜走街拜票、光復台北大步走」活動，一起在公館地區掃街拜票。途中，馬英九巧遇建國中學學弟，馬英九遇學生一起高唱建中校歌。（記者方賓照攝）

而同一時間民進黨台北市長候選人姚文智也在大安森林公園舉辦「青年創意車隊」遊行，是否擔心雙方互別苗頭。丁守中說，自己會全力以赴，絕對會跟中華隊一樣逆轉勝。至於何時跟韓國瑜合體？他說，黨部都有安排11月11日合體。

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