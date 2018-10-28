陳薇仲拚基市議員 黃國昌授戰旗

時代力量基隆唯一提名的議員候選人陳薇仲競選總部今天下午舉行成立大會，時代力量主席黃國昌（左）到場授予陳薇仲（右）戰旗。（記者俞肇福攝）

2018-10-28 17:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕時代力量在基隆市唯一提名的議員候選人陳薇仲，今天下午舉行競選總部成立大會，時代力量主席黃國昌說，議會需要監督制衡的力量，請選民用選票送陳薇仲到議會，讓陳薇仲幫大家在議會監督政府施政。

陳薇仲競選總部成立大會在安樂區國家新城舉行，現場湧入2、300位支持者，時代力量主席黃國昌親自授予陳薇仲戰旗，時代力量立委徐永明為陳薇仲披掛彩帶；現場充滿歡樂的氣氛，許多婆婆媽媽與長者到場力挺，打破時代力量支持者都是年輕人的刻板印象。

陳薇仲說，沒有政治背景和大筆經費的她，會參選市議員，是發覺基隆的政治在長年的各種問題下失衡；政治是為了平等的資源重新分配，為了更好的生活和城市發展而存在。

陳薇仲說，一旦選舉文化讓本該平等的政治參與機會成了經費與知名度大戰，排除了素人與青年參政的可能，我們真的可以期待跟我們生活樣貌大相逕庭的人了解我們的需求、成為我們的代表嗎？

陳薇仲說，基隆需要一個了解我們的議員，才能和大家一起來改善我們關心的通勤交通、勞動權益保障、托育、長照、城市公共空間與城市發展等等的議題；陳薇仲說，11月24日，請大家支持14號陳薇仲。