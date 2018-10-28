單純會面韓國瑜卻遭政治操作 謝尚廷︰不厚道

2018-10-28 16:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷，拜會國民黨候選人韓國瑜一事，卻遭選舉操作暗示謝尚廷有改挺韓國瑜的意思。對此，謝尚廷在臉書上發表3點聲明表示「單純會面我不希望任何人作政治操作，傷害到相關朋友，我們無法認同，也不厚道」。

陳其邁陣營指出，昨晚一則獨家報導，指牙醫師公會聯合會理事長謝尚廷，在藍營人士陪同下，前往國民黨高雄市黨部與韓國瑜會面，暗示謝尚廷有改挺韓國瑜的意思。

陳其邁競辦發言人趙天麟強調，隨後謝尚廷透過臉書，發出第一次聲明，強調自己於公於私，都支持陳其邁，等同破除「拔樁」的意味。但儘管已發出聲明，還被刻意操作，讓人十分生氣！

豈料今天韓國瑜被媒體問及此事時，還表示「任何出來挺韓的人，都會被黑、被酸，民進黨迄今還是習慣使用這種方式，自己已經很習慣，他知道對方承受很大黨內壓力，民進黨不能這樣對待不同支持理念的朋友。」

趙天麟批說，韓國瑜言下之意，就是強調謝尚廷是想支持韓國瑜，但因為民進黨施壓而作罷，這種二度操作，讓謝尚廷真的動怒了，剛剛再度於個人臉書上發表3點聲明：

謝尚廷聲明如下：

一、陳其邁委員長期以來都是牙醫師公會顧問，也大力支持和協助口腔衛生政策推動，我也認同他的理念，所以我們支持他參選市長。

二、身為公會理事長，對於各團體禮貌性的拜會及合照是非常正常。

三、本人已做充分説明，單純會面我不希望任何人作政治操作，傷害到相關朋友，我們無法認同，也不厚道。

陳其邁陣營說，選舉只是一時的，朋友才是永遠的，韓國瑜用這種方式操作選舉，恐怕使會引發選民更大的反感。