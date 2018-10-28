林智堅率幸福特攻隊 「快閃」十八尖山搶票

林智堅率幸福特攻隊上十八尖山搶票。（圖由競總提供）

2018-10-28 16:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕繼昨夜舉辦萬人萬聖節大遊行後，今天上午新竹市長林智堅依舊精神飽滿，在立委柯建銘及議員鄭宏輝等人陪同下，首度率領幸福特攻隊「快閃」十八尖山，搶攻「早鳥票」，象徵林智堅號次的「6號LED製作物」也首次亮相，路過民眾紛紛比6手勢給予支持。

林智堅昨扮演成鋼鐵人勁裝，全程超過120分鐘步行舊城區，由於裝備重、行動不易，體力耗損相當大，不過上午林智堅元氣絲毫未減，率領12名議員候選人在停車場旁入口快閃。

「明日新竹666！」十八尖山歡呼凍蒜聲此起彼落，市民紛紛祝福林智堅「連任成功」、「紅不讓」，甚至有支持民眾贈送「蒜苗」祝福高票當選，也有一家親子大小興奮地搶拍合照，儼然成為「高人氣人形立牌」。

在快閃隊伍中，有幾個「大型6號LED製作物」格外吸睛，以LED燈泡串起6的形狀，另也有比出6手勢的大立牌，原來是林智堅競選團隊精心打造的文宣品，在選前27天首度亮相，未來將加入快閃行列，成為團隊主要象徵視覺物。

林智堅表示，昨晚萬聖節遊行幾可形容為「萬人空巷」，舊城區宛如一場城市嘉年華，而從今天開始，幸福特攻隊也將前往城市各角落，與市民在街頭面對面，也期盼正向、歡樂選舉文化能為竹市帶來新氣象，讓幸福蔓延、延續。