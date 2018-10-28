楊文科扮「領頭楊」 趕場為藍營選將站台

國民黨新竹縣長候選人楊文科（左二）今天幫縣議員候選人范曰富（左三）站台造勢。（圖由楊文科陣營提供）

2018-10-28 16:12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕「縣長、鄉鎮市長、縣議員、鄉民代表及村里長選舉，國民黨要全壘打！」國民黨新竹縣長候選人楊文科今天參加多個國民黨籍鄉鎮長、縣議員候選人的造勢活動，扮演「母雞」角色要帶領「小雞」往前衝，展現泛藍大團結氣勢。

楊文科陣營表示，楊文科今天陸續參加橫山鄉長候選人張志弘和新竹縣議員候選人范曰富、陳英樓等人的總部成立大會，他所到之處，受到支持者的熱烈歡迎，「領頭楊」的人氣強強滾，也凝聚藍營支持者的向心力。

楊文科說，張志弘歷練20多年的縣議員資歷，服務獲得鄉親愛戴，以這樣豐富的經驗轉戰鄉長，能立刻與他把縣政、鄉政串連：范曰富是現任縣議員，陳英樓當過鎮民代表、縣議員，2人都很優秀，未來他擔任縣長將與縣議會國民黨黨團全力以赴，府會同心造福新埔鄉親。

楊文科也說，新竹縣是中美貿易戰下產業發展條件最被看好的城市，特別是解決目前全國產業投資五缺的困境，可為科技聚落再創30年榮景，他提出文化科技智慧城發展藍圖，把「拼經濟、重文教、享福利」理念落實，2018新竹縣勝選，不但是2020年國民黨重返執政的指標，更是重振國家經濟發展的關鍵堡壘。