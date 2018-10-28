稱不知丁守中在哪辦活動 姚文智：這場選舉不太理會他

姚文智說，這場選舉不太理會丁守中。（記者周彥妤攝）

2018-10-28 16:05

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天在羅斯福路附近舉辦走街拜票大遊行，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌等人同台輔選。民進黨市長候選人姚文智競選辦公室上午宣布，姚下午將於大安森林公園舉辦「青年創意車隊」遊行。姚受訪被問到是否拚場，他則說，這場選舉不太理會丁，「你們不講，我也不曉得他在哪裡辦？」

姚文智昨天下午在松山信義區發起「創意車隊」遊行，除特色花車、節能電動機車巡迴，更把搖滾樂團車搬上街頭表演；姚競辦今天上午臨時宣布，下午於大安森林公園舉辦「青年創意車隊」遊行，姚文智出席受訪提到，不是為了拚場，是因為今天有很多里長競選總部成立，即使聲音「燒聲」講不出話來，還是過來，「你們（指在場媒體）不講，我也不曉得他在哪裡辦，這場選舉我們不太理會丁守中」。

媒體詢問，對手柯文哲、丁守中都推出競選歌曲，自己是否會推出？姚文智說，歌曲在創造民主價值時代，的確能夠召喚人心，發揮效果，但這幾年歌曲是否像過去一般人具感染力，都是選舉所要考量。

他說，不是為了選舉一定要有歌、有車、特定活動，選舉也可以發揮創意，打造不同形式，就像過去在大街小巷喊的宣傳車，應該要改變，所以他把live band搬上街頭，這也是種改變。

姚文智也提到，選舉文化要追究的是實質變化，能否帶給都市更多活力，而不是像有些人，嘴巴講改變政治文化，其實講的、做的都充斥保守、陳腐、甚至威權，極為右派的觀念文化，對此很不以為然。